Thiem erreichte mit Zwei-Satz-Sieg Achtelfinale in Hamburg

Dominic Thiem ist drei Wochen nach einer Erstrunden-Niederlage in Wimbledon sein Tour-Comeback geglückt. Der 25-jährige Niederösterreicher besiegte am Dienstag beim mit 1,855 Mio. Euro dotierten ATP-500-Turnier in Hamburg den Uruguayer Pablo Cuevas nach 100 Minuten mit 6:3,7:6(3). Der in der Hansestadt topgesetzte Thiem trifft nun am Mittwoch im Achtelfinale auf den Ungarn Marton Fucsovics.

SN/APA (dpa)/Daniel Bockwoldt Thiem hatte im zweiten Satz Mühe, aber setzte sich durch