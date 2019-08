Thiem erwartet trotz guter Auslosung "keine Wunderdinge"

Österreichs angeschlagener Tennisstar trainierte bei den US Open mit Federer, reduziert aber vorerst wieder sein Programm.

Zum zweiten Mal in seiner Karriere nach Roland Garros geht Dominic Thiem bei den US Open als Nummer vier gesetzt in ein Grand-Slam-Turnier. Damit war schon länger klar, dass ihm die "Großen Drei" bis in ein mögliches Halbfinale erspart bleiben. Dann bescherte ihm auch die Auslosung durchaus angenehme Gegner in den ersten Runden. Die Voraussetzungen scheinen also vielversprechend zu sein, wäre da nicht weiterhin das Fragezeichen hinter der Fitness von Österreichs Tennisstar.

Zum Auftakt trifft der 25-Jährige auf den Italiener Thomas Fabbiano, die Nummer 87 der Weltrangliste. "Keine Frage, es gibt viel schlimmere Lose als Thomas Fabbiano in der ersten Runde eines Grand Slams", sagt Thiem, um im gleichen Atemzug klarzustellen: "Dennoch muss ich klar festhalten: Nach meiner mühsamen Viruserkrankung kann man keine Wunderdinge erwarten." Er könne nur von Runde zu Runde schauen. Demnach würden laut Papierform weiter der Kasache Alexander Bublik, der Brite Kyle Edmund als erster Gesetzter und dann mit Gaël Monfils (FRA), Stefanos Tsitsipas (GRE) und Rafael Nadal (ESP) immer prominentere Gegner warten. "Aber ich setze mir keine Ziele wie ein Viertel- oder Semifinale. Das wäre vermessen."

Thiems Wettlauf mit der Zeit

Offensichtlich ist der Viertelfinalist des Vorjahres, als er ebenfalls erkrankt nach New York gereist war und dann aber erst Rafael Nadal in einem höchstklassigen Fünfsatz-Thriller unterlegen war, noch nicht bei vollen Kräften. Daher kündigte Thiem auch an sein Programm in den nächsten zwei Tagen auf ein Minimum zu reduzieren, um zum Auftakt körperlich bereit zu sein. Das überrascht insofern, als dass er am Donnerstag zunächst eine Stunde mit Superstar Roger Federer trainierte und dann für Nachmittag (Ortszeit) eine weitere Zwei-Stunden-Einheit mit dem Chilenen Christian Garín geplant hatte.

Bei den Buchmachern ist Thiem die Nummer sechs unter den Titelanwärtern. Außer Novak Djoković, Nadal und Federer werden noch der Russe Daniil Medwedew, der in allen drei Vorbereitungsturnieren in Washington, Montreal und Cincinnati zumindest das Finale erreichte, und überraschend auch der Deutsche Alexander Zverev vor ihm gelistet. Das ist aber alles Theorie, denn um den Titel mitzuspielen, muss Thiem 100 Prozent fit sein.

Im Damenbewerb kommt es in Runde eins zum Schlager zwischen den beiden Superstars Serena Williams und Maria Scharapowa. Das Turnier startet am Montag.