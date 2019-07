Thiem: Jähes Wimbledon-Aus trotz vieler Chancen

Dominic Thiem scheitert in Wimbledon zum Auftakt. Und zeigt dabei zwei Gesichter.

Die Rasensaison von Österreichs Tennisstar Dominic Thiem ist nach nur einem Match schon wieder zu Ende. Sam Querrey, die erwartet und im wahrsten Wortsinn große Auftakthürde in Wimbledon, war für die Nummer vier der Welt unüberwindbar. Äußerst kurios beim 7:6(4), 6:7(1), 3:6, 0:6 war allerdings der Spielverlauf, in dem Thiem zwei völlig unterschiedliche Gesichter zeigte. Nach einem sehr starken Start war der 25-Jährige nur einen Punkt von der 2:0-Satzführung entfernt, ehe er gegen den 1,98 Meter großen, aufschlagstarken Rasenspezialisten aus den USA komplett einbrach.

"Ein Topgesetzter ist in Gefahr", hatten die britischen Medien vor dem Duell bereits gewarnt. Doch zunächst schien es nicht, dass auf dem berüchtigten Court 2, dem "Graveyard of Champions" (Friedhof der Stars), Thiem die Segel streichen muss. Mehr als zwei Sätze lang war nämlich er der Spieler, der stets näher an einem Break war. Dass es nicht zu einer 2:0-Satzführung reichte, lag vor allem an der schwachen Chancenverwertung. Keinen seiner sechs Breakbälle konnte Thiem nutzen. Bei jenem zum Gewinn des zweiten Satzes war allerdings auch viel Pech dabei. Nach einem Rahmentreffer senkte sich der Ball von Querrey in hohem Bogen knapp vor die Grundlinie. Es sollte dies die Wende im Match einleiten. Nach einem klar verlorenen Tiebreak hatte Thiem dann bei 3:3 im dritten Satz seinen letzten Breakball. Und die wieder nicht genutzte Chance rächte sich endgültig, denn postwendend gab er sein Service ab. "Die vielen nicht verwerteten Breakbälle, vor allem der zum 2:0 in Sätzen, haben mir das Genick gebrochen", sagt Thiem.

Querrey, Halbfinalist von 2017, dominierte fortan die Partie, nutzte seinerseits alle vier sich bietenden Breakchancen und gab kein Game mehr ab. Fehlenden Kampfgeist ab Mitte des dritten Satzes stellte Thiem aber klar in Abrede: "Vielleicht hat es von außen so den Anschein gehabt, aber ich kämpfe um jedes Match. Vor allem bei einem Grand-Slam-Turnier. Aber ich hatte sehr lange das Gefühl, dass ich obenauf bin, und liege plötzlich 1:2 in Sätzen zurück. Das zu verkraften ist hart." Auch für Querrey war die Chancenauswertung das, was den Unterschied ausgemacht habe.

1:38 Stunden dauerten die ersten zwei umkämpften und sehenswerten Sätze, 51 Minuten später war das zweite Wimbledon-Auftakt-Aus in Folge für Thiem besiegelt. "Dass ich ein paar Breakbälle zu passiv gespielt habe und dass ich im vierten Satz sofort meinen Aufschlag verliere, das muss ich mir vorwerfen. Das darf nicht passieren. Die Enttäuschung ist groß, weil ich eigentlich sehr gern auf Rasen spiele", ging Thiem, der nach Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas und Naomi Osaka bereits das vierte höchst prominente Erstrunden-Opfer war, mit sich selbst hart ins Gericht. Die Vorbereitung ohne ein Turnier auf Rasen lässt Thiem nicht als Ausrede gelten. Es sei zwar nicht optimal, jedoch nach der sehr anstrengenden Sandsaison nicht anders möglich. "Ich würde es wieder so machen", sagt er.

Damit ist Österreich nur mehr im Doppel vertreten. Denn auch Dennis Novak, der hier im Vorjahr überraschend die 3. Runde erreicht hatte, musste sich in einem Match mit vielen Höhen und Tiefen Márton Fucsovics mit 6:3, 4:6, 6:7(2), 2:6 geschlagen geben. Und dabei bereits auf die 2:1-Satzführung aufgeschlagen. "Bitter, weil es war alles möglich", sagte Novak.