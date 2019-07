Thiem nach Sieg über Fucsovics in Hamburg im Viertelfinale

Dominic Thiem hat beim mit 1,855 Millionen Euro dotierten Tennisturnier in Hamburg wie im Vorjahr das Viertelfinale erreicht. Der in der Hansestadt topgesetzte Niederösterreicher setzte sich am Mittwoch als Topfavorit des ATP-500-Bewerbs gegen den Ungarn Marton Fucsovics mit 7:5,6:1 durch und hat am Freitag gegen den Russen Andrej Rublew die Chance, sein Ergebnis von 2018 zu übertreffen.

SN/APA (dpa)/Daniel Bockwoldt Klare Angelegenheit in zwei Sätzen