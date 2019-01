Thiem nach Zittersieg in zweiter Melbourne-Runde Favorit

Nach einem Kräfte und Nerven raubenden Auftaktmatch geht es für Dominic Thiem am Donnerstag bei den Australian Open in eine vermeintlich einfachere Begegnung. Der als Nummer 7 gesetzte Niederösterreicher trifft in Melbourne erstmals auf den nur dank einer Wildcard im Hauptbewerb stehenden Australier Alexei Popyrin. Thiem kennt den 19-Jährigen nur von einem Training in Roland Garros.

SN/APA (AFP)/WILLIAM WEST Zeit zur Regeneration bleibt nicht viel