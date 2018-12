Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat beim Einladungsturnier "Mubadala World Tennis Championship" in Abu Dhabi auch sein zweites Match verloren und damit den letzten Platz im Feld von sechs Spielern belegt.

Der Niederösterreicher unterlag am Freitag dem Südkoreaner Chung Hyeon 2:6,3:6. Am Vortag war er dem Russen Karen Chatschanow ebenfalls in zwei Sätzen unterlegen.

Kommende Woche startet Thiem in Doha in die neue Saison der ATP-Tour.

