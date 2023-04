Thiem, Ofner und Co.: Österreichs Tennis im sportlichen Frühlingserwachen?

Nicht weniger als neun ÖTV-Profis sind diese Woche auf höchster Ebene im Einsatz. Beim ATP-Turnier in Estoril duellieren sich Dominic Thiem, Sebastian Ofner und Jurij Rodionov um die Nummer eins. Und auch auf der WTA-Tour ist Österreich diese Woche doppelt vertreten. Dazu kommen vier Doppelspezialisten.

Schauplatz Estoril: Sebastian Ofner (122) war in der Weltrangliste noch nie so weit vorne klassiert und fordert nun Dominic Thiem (111).

War Dominic Thiem in den vergangenen Jahren und auch in den ersten drei Monaten auf höchster internationaler Tennis-Ebene Österreichs Alleinunterhalter, so ist der ÖTV in dieser Woche mit gleich fünf Profis auf der ATP- und WTA-Tour vertreten. Eine Ausnahme aufgrund einer günstigen Konstellation oder eine Trendumkehr? Das werden die nächsten Wochen weisen.

In Estoril kommt es auch gleich zum direkten Duell um Österreichs Nummer eins. Zum Start in die europäische Sandplatzsaison trennen Thiem (111) und Sebastian Ofner (122) ...