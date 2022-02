Thiem rutscht erstmals seit fast sieben Jahren aus Top 50

Dominic Thiem ist in der am Montag veröffentlichten Tennis-Weltrangliste erstmals seit fast sieben Jahren aus den Top 50 gerutscht. Der Ex-US-Open-Sieger, der wegen einer Handgelenksverletzung seit Juni 2021 kein Match auf der ATP-Tour bestritten hat, rangiert an der 52. Stelle. Diese Position hatte er auch am 23. März 2015 eingenommen. Sein Comeback hat der 29-jährige Niederösterreicher frühestens für das am 10. März beginnende Turnier in Indian Wells angekündigt.

SN/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL Thiem ist nur noch die Nummer 52 der Welt

Die ersten zehn im Ranking blieben unverändert, der Serbe Novak Djokovic führt weiter vor dem Russen Daniil Medwedew. Tennis-Weltranglisten vom 21. Februar - Männer: 1. ( 1) Novak Djokovic (SRB) 8.875 Punkte 2. ( 2) Daniil Medwedew (RUS) 8.435 3. ( 3) Alexander Zverev (GER) 7.515 4. ( 4) Stefanos Tsitsipas (GRE) 6.565 5. ( 5) Rafael Nadal (ESP) 6.515 6. ( 6) Matteo Berrettini (ITA) 4.928 7. ( 7) Andrej Rublew (RUS) 4.590 8. ( 8) Casper Ruud (NOR) 3.975 9. ( 9) Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.883 10. ( 10) Jannik Sinner (ITA) 3.429 Weiter: 52. (40) Dominic Thiem (AUT) 1.070 121. (128) Dennis Novak (AUT) 557 160. (143) Jurij Rodionov (AUT) 395 182. (187) Sebastian Ofner (AUT) 340 Frauen: 1. ( 1) Ashleigh Barty (AUS) 8.330 2. ( 2) Aryna Sabalenka (BLR) 5.563 3. ( 3) Barbora Krejcikova (CZE) 5.003 4. ( 5) Paula Badosa (ESP) 4.429 5. ( 4) Karolina Pliskova (CZE) 4.347 6. ( 8) Maria Sakkari (GRE) 4.191 7. ( 6) Anett Kontaveit (EST) 4.137 8. ( 9) Iga Swiatek (POL) 3.936 9. ( 7) Garbiñe Muguruza (ESP) 3.350 10. ( 10) Ons Jabeur (TUN) 3.065 Weiter: 151. (173) Julia Grabher (AUT) 429 225. (213) Barbara Haas (AUT) 302