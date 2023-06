Thiem scheitert bei Challenger in Heilbronn im Achtelfinale

Der in Paris früh gescheiterte Dominic Thiem hat es beim Tennis-Sandplatz-Challenger in Heilbronn nicht ins Viertelfinale geschafft. Der Niederösterreicher unterlag am Donnerstag in der zweiten Runde nach gutem Beginn gegen den spanischen Weltranglisten-135. Pedro Martínez noch 6:2,3:6,1:6. Damit setzte es für den einstigen Top-Ten-Spieler einen weiteren Rückschlag. Kommende Woche kann er es in Perugia ebenfalls auf Challenger-Ebene und auf Sand besser machen.

BILD: SN/APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT Thiem auch bei Challenger früh ausgeschieden