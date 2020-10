Thiem startet Titelverteidigung in Wien — und fördert junge Talente

Seine Vorbereitung auf das Heimturnier in der Wiener Stadthalle begann für Österreichs Tennisstar Dominic Thiem in Traiskirchen. In der dortigen neuen ATC-Akademie will Trainer-Vater Wolfgang künftig den heimischen Nachwuchs Richtung Weltklasse bringen.

