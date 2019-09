Thiem und Co. beim ATP Cup gegen Kroatien, Argentinien

Österreich trifft beim ersten ATP Cup in Gruppe E auf Kroatien und Argentinien sowie einen noch zu bestimmenden Gegner. Dies hat die Auslosung am Montag in Sydney ergeben. Dominic Thiem und Co. werden in Sydney spielen. In dem in drei australischen Städten ausgetragenen, neuen Mannschaftsbewerb geht es um 750 Punkte für den ungeschlagenen Einzelspieler bzw. 250 für ein ungeschlagenes Doppel.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Österreich mit Dominic Thiem spielt in Sydney in Gruppe E