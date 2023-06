Zum Auftakt des Rasenklassikers in Wimbledon trifft Dominic Thiem auf den Weltranglistenfünften Stefanos Tsitsipas. Der Grieche hat momentan mit einigen Gefühlen zu kämpfen.

Dominic Thiem spielt in Wimbledon am Dienstag zum 10. Mal gegen den Weltranglisten-Fünften Stefanos Tsitsipas. Kann der 29-Jährige auf Rasen zum Erfolg zurückkehren?

Nicht schon wieder - dürfte sich Dominic Thiem nach der durchgeführten Auslosung in Wimbledon gedacht haben. Zum zehnten Mal trifft der 29-Jährige am Dienstag auf Stefanos Tsitsipas. 5:4 führt Thiem und die Erfolge rühren noch aus seiner besten Zeit. In ...