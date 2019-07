Thiem verlor Hamburg-Viertelfinale gegen Rublew

Wie im Vorjahr ist Dominic Thiem auch heuer im Viertelfinale des ATP-Tennisturniers in Hamburg ausgeschieden. Der Weltranglistenvierte musste sich am Freitag als Topgesetzter des ATP-500-Bewerbs dem Russen Andrej Rublew mit 6:7(3),6:7(5) geschlagen geben. Für den Niederösterreicher geht es kommende Woche in Kitzbühel weiter.

SN/APA (dpa)/Daniel Bockwoldt Zweimal im Tie Break die schlechteren Nerven