Thiem verlor in Abu Dhabi gegen Chatschanow

Dominic Thiem hat die neue Tennis-Saison mit einer Niederlage begonnen. Der Niederösterreicher verlor am Donnerstag in Abu Dhabi beim "Mubadala World Tennis Championship" gegen den Russen Karen Chatschanow in zwei Sätzen mit 6:7,3:6. Bei einem Sieg hätte Thiem am Freitag gegen den serbischen Weltranglistenersten Novak Djokovic um das Finale bei diesem Einladungsturnier gespielt.

SN/APA (AFP)/GIUSEPPE CACACE Kein guter Start für Dominic Thiem