Thiem verzichtet auf Antreten bei Olympischen Spielen

Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem verzichtet auf ein Antreten bei den Olympischen Spielen in Tokio (ab 23. Juli). Er habe "traurige Nachrichten", teilte der 27-Jährige am Donnerstagabend via sozialer Medien mit. "Nach Gesprächen mit meinem Team und einer Analyse der Situation habe ich die sehr schwierige Entscheidung getroffen, von einer Teilnahme bei den Olympischen Spielen Abstand zu nehmen", schrieb Thiem, der sich derzeit auf der Suche nach seiner Topform befindet.

SN/APA (AFP)/MARTIN BUREAU Kein Olympia in Tokio für Dominik Thiem

"Für mich wie für alle Athleten, ist es eine große Ehre, mein Land bei den Olympischen Spielen zu vertreten", schrieb der Weltranglisten-Fünfte weiter. "Das hat die Entscheidung noch schwieriger gemacht. 2021 hat aber nicht so begonnen, wie ich mir das erwartet habe. Ich fühle mich nicht bereit, in Tokio mein bestes Tennis zeigen zu können." Derzeit weilt Thiem auf Mallorca, wo er das ATP250-Rasenturnier zur Wimbledon-Vorbereitung spielt und nach dem enttäuschenden Erstrunden-Aus bei den French Open wieder frisch auf die Tour zurückkehrt. "Die vergangenen beiden Wochen habe ich hart trainiert, und meine Kondition und Konzentration beginnen sich zu verbessern. Mein Ziel ist es, in den kommenden Wochen hart zu trainieren, mein Bestes in Wimbledon zu geben, weiter zu trainieren und hoffentlich meinen US-Open-Titel zu verteidigen." Thiem hatte bereits 2019 - damals wegen des zeitgleich stattfindenden Turniers von Kitzbühel - für Tokio 2020 abgesagt. Mit der Verschiebung der Spiele wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr war diese Entscheidung vorläufig aber obsolet geworden. Bis heute. Die Spiele 2024 in Paris hat Thiem aber nach wie vor im Blick. "Ich wünsche dem gesamten österreichischen Team, das nach Tokio reist, das Beste. Ich hoffe, ich kann für Österreich bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris dabei sein."