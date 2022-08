Thiem vor US Open in Weltrangliste um 20 Ränge verbessert

Der Niederösterreicher Dominic Thiem hat sich durch seinen Achtelfinaleinzug beim Tennisturnier von Winston Salem in der Weltrangliste um 20 Plätze auf Position 211 verbessert. Bester Österreicher ist weiter Dennis Novak als 136. Der Spanier Pablo Carreno Busta, Thiems Auftaktgegner am (heutigen) Montag bei den US Open, verlor einen Platz und ist nun 15. Der Russe Daniil Medwedew führt das Ranking unverändert an. Bei den Frauen liegt die Polin Iga Swiatek überlegen voran.

