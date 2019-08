Thiem weiter Weltranglisten-Vierter, Osaka wieder Nummer 1

Die Top 4 und damit auch Rang vier von Dominic Thiem sind in der am Montag veröffentlichten Tennis-Weltrangliste der Herren unverändert geblieben. Ab Platz fünf gab es aber durchwegs Verschiebungen in den Top Ten, darunter Kei Nishikori, der nun vor Alexander Zverev und dem zwei Plätze zurückgefallenen Stefanos Tsitsipas wieder Fünfter ist. Thiem kratzt mit 4.925 Punkten an der 5.000er-Marke.

SN/APA (AFP/GETTY/Archiv)/Minas Pan Thiem ist weiter auf Rang vier