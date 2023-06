Thiem wie 2019 vor Wimbledon bei Londoner Hurlingham Classic

Wie schon vor vier Jahren nimmt Dominic Thiem in Vorbereitung auf den am Montag beginnenden Wimbledon-Grand-Slam am Londoner Hurlingham Classic teil. Nach seiner Auftakt-Niederlage in der vergangenen Woche in Halle gegen den Deutschen Alexander Zverev benötigt der 29-Jährige vor dem Major-Event generell Spielpraxis und speziell auf Rasen. Einige der weiteren Teilnehmer am Exhibition-Turnier sind hochkarätig.

BILD: SN/APA/DPA/FRISO GENTSCH Dominic Thiem erhält vor Wimbledon noch Spielpraxis auf Rasen/Archiv

So sind Queen's-Sieger Carlos Alcaraz (ESP), Wimbledon-Titelverteidiger Novak Djokovic (SRB), French-Open-Finalist Casper Ruud (NOR) und Holger Rune (DEN) genannt - alle aus den Top Sechs der Weltrangliste - wie auch Olympiasieger Zverev.