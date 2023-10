Thiem zum Wien-Auftakt gegen Tsitsipas, Ofner gegen Zverev

Die beiden Österreicher im Hauptfeld der Erste Bank Open haben am Samstag bei der Auslosung am Heumarkt schwierige Auftaktgegner zugelost bekommen. Ex-Wien-Sieger Dominic Thiem trifft beim mit 2,559 Mio. Euro dotierten ATP-500-Tennisturniers in der Stadthalle am Dienstag auf den als Nummer vier gesetzten Griechen Stefanos Tsitipas. Der Steirer Sebastian Ofner bekommt es mit dem auf Position fünf eingestuften Deutschen Alexander Zverev zu tun.

BILD: SN/APA/BELGA/LAURIE DIEFFEMBACQ Dominic Thiem im Erstrunden-Hit gegen Stefanos Tsitipas/Archivbild

Topstar Daniil Medwedew aus Russland eröffnet seinen Weg zur von ihm erhofften Titelverteidigung gegen den Franzosen Arthur Fils. Der zweitgereihte Südtiroler Jannik Sinner beginnt gegen den US-Open-Halbfinalisten Ben Shelton, am (morgigen) Sonntag noch im Finale des ATP500-Turniers von Tokio im Einsatz.