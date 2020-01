Das Viertelfinale ist für Österreichs Tennisass ein erstes Ziel. Werden die Waldbrände wieder eine Rolle spielen?

Nach dem Aus in Runde zwei im Vorjahr bei den Australian Open in Melbourne gilt es für Dominic Thiem, 2020 besser in die Grand-Slam-Saison zu starten. Favoriten bleiben im Herren-Bewerb Titelverteidiger Novak Djokovic und Weltranglisten-Erster Rafael Nadal, aber auch der ...