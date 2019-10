Thiem zog ins Peking-Finale ein, Teilnahme an ATP-Finals fix

Dominic Thiem ist Karen Chatschanow noch vom Haken gesprungen und greift am Sonntag nach seinem 15. Karriere-Titel. Der Weltranglisten-Fünfte drehte beim 2:6,7:6(5),7:5 gegen den Russen das Halbfinale des ATP-500-Turniers in Peking. Sein Finalgegner wird zwischen Alexander Zverev oder Stefanos Tsitsipas ermittelt. Bereits fix ist Thiems Teilnahme am Finalturnier der acht besten Saisonspieler.

SN/APA (AFP)/GREG BAKER Thiem vollzog einen Kraftakt