Thiems Ära mit Bresnik ist endgültig zu Ende

Der Langzeit-Coach ist auch nicht mehr Manager von Dominic Thiem, der auf Herwig Straka setzt und in Paris zunächst auf "no names" trifft.

Rund 17 Jahre lang waren Dominic Thiem und Günter Bresnik ein unzertrennliches Gespann. Dann, vor Beginn der Sandplatzsaison, überraschte Österreichs Tennisstar, indem er zunächst den "Abstand" von Bresnik forcierte und schließlich die Trainertätigkeit für beendet erklärte. Nun, wenige Tage vor dem Saisonhöhepunkt bei den French Open, ist die Zusammenarbeit endgültig Geschichte. Bresnik gab seinen Rücktritt auch als Manager bekannt. Diese Agenden übernimmt mit Herwig Straka ein hochdekorierter Tennis-Macher.

"Ich bin stolz und dankbar, dass ich Dominic auf einem wesentlichen Stück seines Weges begleiten durfte. Unsere freundschaftliche Verbindung bleibt von der Änderung unseres professionellen Verhältnisses unberührt, und selbstverständlich stehe ich ihm und seinem Team auch in beratender Tätigkeit weiterhin zur Verfügung", sagt Bresnik. Der 58-Jährige hatte Thiem von dessen früher Kindheit an unter seinen Fittichen, formte aus einem begabten Jugendlichen einen Spieler in der absoluten Weltklasse. Einen Streit, Bruch oder Auslöser in ihrer nun beendeten (professionellen) Beziehung habe es nie gegeben. Von "Abnützungserscheinungen" sprechen beide.

Straka: "Man kann Dominic als Marke verstärken"

Wie über Thiems Neo-Trainer Nicolás Massú spricht Bresnik auch über Straka nur in höchsten Tönen. Der 53-jährige Steirer hat sich als Turnierboss der Wiener Erste Bank Open, als Veranstalter zahlreicher Davis Cups und als Manager von u. a. Thomas Muster hierzulande einen Namen gemacht. Zudem ist er im ATP Board of Directors verantwortlich für alle Entscheidungen im Welttennis der Herren. Daher war Straka der logische Bresnik-Nachfolger. Er ortet noch Potenzial, um Thiem als Marke besser zu positionieren. "Das heißt nicht, dass man ihm etwas aufsetzt, sondern einfach das zu verstärken, was er eh schon ist." Thiem sei bereits eine Persönlichkeit.

Vor allem natürlich dank seiner Erfolge, die er kommende Woche in Paris fortsetzen will. Zum Auftakt trifft der Vorjahresfinalist auf US-Wildcardspieler Tommy Paul, dann wohl auf Alexander Bublik (KAZ). Erster echter Prüfstein wäre laut Papierform im Achtelfinale "Angstgegner" Fernando Verdasco. Novak Djoković könnte im Halbfinale, Rafael Nadal erst im Finale warten.