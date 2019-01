Thiems Form und Fitness werfen noch Fragen auf

Österreichs Tennisstar startet bei den Australian Open gegen "Spielzerstörer" Benoît Paire. Ein Trainingsmatch in Melbourne musste Dominic Thiem absagen.

Seit bereits einer Woche weilt Dominic Thiem in Melbourne, nun kennt Österreichs Tennisstar auch den Namen seines Gegners bei den Australian Open. Benoît Paire ist am Dienstag die erste Hürde, die Trainer Günter Bresnik als "unangenehm" bezeichnet. In Runde zwei würde Mischa Zverev (GER) oder der australische Wildcard-Spieler Alexei Popyrin warten, danach laut Papierform Lucas Pouille (FRA-28), Kroatiens Jungstar Borna Ćorić (11) und im Viertelfinale Alexander Zverev (4).