Thomas Muster: Dominic Thiem hat noch "fünf bis sechs gute Jahre vor sich"

Österreichs Tennislegende traut seinem Nachfolger in Paris ein Achtelfinale zu und glaubt, dass er am Jahresende wieder zur erweiterten Weltspitze gehört. Allerdings fand Muster auch kritische Worte für Thiem und dessen Entwicklung in den vergangenen zweieinhalb Jahren.

BILD: SN/APA Was traut Thomas Muster Dominic Thiem noch zu? BILD: SN/GEPA PICTURES Muster analysiert Thiem: viel Potenzial, aber auch viele Fehler.