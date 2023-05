Thomas Muster über Dominic Thiem: "Da waren katastrophale Entscheidungen dabei"

Er selbst habe 1991 einen Totalausfall gehabt und danach drei Jahre gebraucht, bis er "die Kurve gekriegt" habe. Den fehlenden Erfolgshunger nach einem großen Titel, das kann Muster schon irgendwie nachvollziehen.

"Bei mir war es im letzten Abdruck der Karriere, und das war auch erwartet. Wir hätten ja auch erwartet, dass er Paris am ehesten gewinnt. Ich sage salopp, die US Open sind Dominic passiert - er hat gut gespielt, alles hat funktioniert. Es passiert etwas, was du nicht erwartet hast und früher. Dann musst du damit umgehen lernen und sagen, jetzt erst recht, und das ist dann nicht passiert."

Muster: "Das Courtplacement - Wahnsinn"

Schon vor Thiems Verletzung war es spielerisch und ergebnismäßig abwärts gegangen. Wo Muster in der Beobachtung der vergangenen Turniere am meisten Verbesserungspotenzial bei Thiem sieht? "Das Courtplacement - Wahnsinn. Gott sei Dank gibt es hinten bei vielen Turnieren keine Linienrichter mehr." Der 44-fache ATP-Sieger spricht die sehr defensive Platzierung Thiems weit hinter der Grundlinie an. "Das war gegen Tsitsipas (in Madrid, Anm.) teilweise besser."

Warum Muster Thiems Karriere so verfolgt? "Weil es mich persönlich interessiert, weil ich damals auch für keinen anderen Spieler gesagt hätte, ich mache das. Ich habe viele Angebote gehabt, für Dominic hab ich es gemacht. Ich schaue es mir meistens sehr kritisch an, was würde ich machen als Coach oder als Spieler? Manche Partien anzuschauen, ist wirklich wie zum Muttertag Plastikblumen kriegen."

Die Diskussion rund um einen Mentalcoach versteht Muster nicht. "Es hängt von der Aufnahmefähigkeit auf. Ich kann mir den besten Mentaltrainer nehmen, wenn ich dem nicht zuhöre." Für Muster kann es "nur besser werden, schlechter hat es nicht mehr werden können."

Bei aller Kritik sieht Muster für die "nächsten vier, fünf Jahre den Zug nicht abgefahren". Auch nicht in Richtung Grand-Slam-Titel? "Es wird nicht leichter, die Roland-Garros-Möglichkeiten sind ausgelassen, es war aber auch ein schwer besetztes Finale", spielte Muster auf die zwei Final-Niederlagen 2018 und 2019 jeweils gegen Rafael Nadal an. "Ich habe keine Glaskugel, aber möglich ist es, das haben andere auch gezeigt."

Muster traut Thiem in Paris ein Viertelfinale zu

Letztlich glaubt der achtfache Masters-1000-Sieger, dass in den nächsten "Wochen, Monaten ein Schub kommen wird". Ausdauer und Intensität werden besser." Vielleicht sogar schon bei den French Open? "Wer sagt, dass er nicht in der ersten oder zweiten Runde einen rausnimmt. Ich traue ihm ein Achtelfinale zu, wenn er über den ersten Gesetzten drüber kommt, je nach Auslosung, vielleicht ein Viertelfinale, wer weiß."

Etwas überraschend kommt die Beurteilung Musters über Thiems Rückhand. Dieser habe zuletzt die Rückhand wieder mehr umlaufen, und das sieht der Steirer positiv. "Es haben immer alle gesagt, wie toll seine Rückhand ist. Ich sage noch immer, das ist sein Schwachpunkt, auch wenn der Rückhand longline dieser Traumschlag ist."