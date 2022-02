Thron von Novak Djokovic´ist diese Woche vakant

Der Weltranglistenerste gibt in Dubai sein Saisondebüt, gleichzeitig spielt aber Daniil Medwedew in Acapulco um die Nummer eins.

Erstmals seit den Australian Open sind diese Woche die Top 10 der Tennisweltrangliste, aufgeteilt auf zwei Turniere, wieder nahezu vollständig vertreten. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht Novak Djoković, der beim ATP-500-Event in Dubai sein Saisondebüt gibt und nach der erzwungenen Ausreise in Australien wieder sportlich für Schlagzeilen sorgen will. Doch hat er das nicht allein in der Hand, denn in Acapulco kann der Russe Daniil Medwedew die neue Nummer eins werden.

Unabhängig vom Abschneiden des Serben in Dubai ...