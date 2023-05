Tränen, Drama und Krimi - aber Dominic Thiem überstrahlt in Mauthausen alle(s)

Österreichs Tennisstar sorgt für Ausnahmezustand in einem schmucken Mühlviertler Dorfverein. Sechs ÖTV-Profis stehen nach im Achtelfinale.

Zwei bis drei Mal im Jahr wird in Mauthausen Bundesliga gespielt, seit 2022 ist das Mühlviertel Schauplatz eines ATP-Challenger-Turniers. Es wurde also schon oft hochklassiger Sport geboten. Für den (vorläufigen) Höhepunkt im schmucken Tenniszentrum aber sorgte am Dienstag, wie soll es anders sein, Dominic Thiem.

Der für rund 500 Zuschauer errichtete Center-Court platzt aus allen Nähten, als der Lokalmatador den Platz betritt. Thiem ist wieder, oder eigentlich immer noch, der große Sportheld - das ist unübersehbar. "Wir hätten wahrscheinlich fünf Mal so viele Karten verkaufen können, seitdem fix ist, dass Dominic spielt", sagt Turnierdirektor Florian Leitgeb. Dasselbe Szenario kennt man von den Salzburg Open, wo vergangenen Sommer "Thiem schau'n" angesagt war.

Die Kulisse, zumindest am Anfang, genießen kann Matthias Ujvary. So heißt der 18-jährige bis dato völlig unbekannte Österreicher, der sich sensationell durch die Qualifikation gespielt hatte und als Belohnung ein Duell mit Österreichs Star zugelost bekam. 77 Minuten kann er dann die großartige Bühne nützen und liefert Thiem beim 4:6, 2:6 ein ansehnliches Duell. "Traumwetter, Traumpublikum und ein Duell mit einem guten, jungen Österreicher: Was will man mehr?", sagt Thiem, ehe er, unter tosendem Applaus und umringt von vielen Autogrammjägern, den Platz verlässt.

Schon am Mittwoch (nicht vor 14.30 Uhr), sofern es das Wetter zulässt, folgt sein Achtelfinale gegen den Argentinier Federico Delbonis, ehemalige Nummer 33. "Ich habe die Pflicht erfüllt, einiges ist aber noch sehr ausbaufähig. Delbonis ist ein etablierter Spieler auf der ATP-Tour, da muss ich mich sicher steigern. Voller Fokus auf das Match. Weiter denke ich noch nicht", sagt Thiem, der am Mittwoch abermals einen rot-weiß-roten Großkampftag beendet, denn zuvor kämpfen schon Filip Misolic und Gerald Melzer um den Einzug ins Viertelfinale.

Schon am Dienstag sind die Österreicher die Hauptdarsteller in verschiedensten Rollen, vom Krimi bis zum Drama. Zunächst erreicht Sandro Kopp das Achtelfinale, weil sich sein Gegner die Achillessehne reißt. Zu allem Überdruss stolperte auch die Schiedsrichterin noch vom Stuhl. Die Schreie vor Schmerzen sind kaum verhallt, der Schock auch unter den Zusehern kaum verdaut, da feiert Dennis Novak ein emotionales Comeback. Drei Monate nach seiner Sprunggelenksverletzung besiegt er den Franzosen Harold Mayot 2:6, 6:3, 6:2 und bricht danach in Tränen aus. "Es ist nur ein Erstrundesieg bei einem Challenger, aber eben eine Belohnung für die sehr harte Zeit zuletzt", sagt Novak, der nun auf Kopp trifft.

Am Nebenplatz kämpft Lukas Neumayer vergeblich. Der Salzburger unterliegt dem Australier Dane Sweeny 4:6, 6:1, 3:6 und vergibt dabei eine große Chance auf seinen ersten Sieg bei einem Challenger 2023. "Derzeit fehlt leider viel", muss Trainer Gerald Kamitz analysieren. Mit einem Dreisatzsieg für eine letztlich erfolgreiche Ouvertüre zu Thiems Auftritt sorgt Sebastian Ofner. Der Steirer, der sich mit heuer vier Endspielteilnahmen schon auf Weltranglistenplatz 120 vorgespielt hat, kämpfte den Niederländer Louis Wessels in einem wahren Krimi 6:7(2), 7:5, 7:5 nieder. thiemDamit stehen sechs Österreicher im Achtelfinale.

