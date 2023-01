Es ist Zeit, meinen Hut vor Novak Djokovic zu ziehen

Man muss kein Fan von Novak Djoković sein, um seine herausragenden Fähigkeiten würdigen zu können. Dazu gehört auch eine besondere Stärke: Er kann seinen Gegnern die Stärken nehmen wie niemand jemals zuvor.



Es war kein ganz großes Finale, das uns Novak Djoković und Stefanos Tsitsipas in Melbourne gezeigt haben, so ehrlich muss man sein. Zu viele Aufs und Abs, leichte Fehler bei wichtigen Punkten, vor allem Ende des zweiten Satzes, und letztlich war es auch zu einseitig. Kann sein, dass die Ära der epischen Endspiele vorläufig überhaupt vorbei ist. Dafür sind große Rivalitäten auf Augenhöhe nötig, wie das bei Agassi und Sampras war, bei Becker, Edberg und Lendl oder in der größten ...