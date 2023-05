Ukrainerin Kalinina besiegt Russin im Rom-Halbfinale

Die Ukrainerin Anhelina Kalinina hat nach dem Halbfinalsieg in Rom gegen die russische Tennisspielerin Veronika Kudermetowa den größten Erfolg ihrer Karriere ihrer Heimat gewidmet. Mit dem 7:5,5:7,6:2 gegen die favorisierte Kudermetowa erreichte die Weltranglisten-47. am Freitag erstmals das Endspiel eines Masters-1000-Turniers. Den im Tennis üblichen Handschlag gab es nach dem Match angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine nicht.

BILD: SN/APA/AFP/TIZIANA FABI Freude bei Kalinina

"Es ist wirklich wichtig, jedes Match zu gewinnen, wegen dem, was die Ukraine durchmacht", sagte Kalinina, die vom Publikum während des Halbfinals unterstützt worden war. Sie hoffe, dass sie ihrem Land mit ihrem Erfolg einen kleinen Lichtschimmer, vielleicht einige positive Emotionen geben könne, sagte sie: "Ich hoffe echt, dass die Ukraine das etwas genießt." Im Endspiel trifft die 26-Jährige auf Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan, die sich im zweiten Halbfinale gegen die frühere lettische French-Open-Gewinnerin Jelena Ostapenko mit 6:2,6:4 durchsetzte.