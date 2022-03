Und jetzt auch noch Corona: Wann ist Dominic Thiem wieder der Alte?

Dominic Thiem kämpft nach seinem Turnier-Comeback um die Rückkehr in die Weltspitze - und nun wirft ihn eine Coronainfektion zurück. Unabhängig davon sieht Jürgen Melzer Österreichs Tennisstar bald wieder in Topform, aber noch länger nicht in den Top 10.

Die Erwartungen nach mehr als neun Monaten verletzungsbedingter Wettkampfpause waren gering und er hat sie erfüllt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. "Es war einer dieser Tage mit großen Emotionen, mit gemischten Gefühlen", resümiert Dominic Thiem selbst seine Rückkehr ins Turniergeschehen. Das 3:6, 4:6 beim ATP-Challenger in Marbella gegen Pedro Cachín, die Nummer 228 der Welt, brachte zwei Erkenntnisse: Österreichs Tennisstar ist noch weit von seinem Leistungsmaximum entfernt. Das Handgelenk macht aber Hoffnung, dass sich das bis zum Frühsommer ändert. ...