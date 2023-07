Underdog Lukas Neumayer begeistert bei Salzburg Open

Der Lokalmatador zieht nach einer Glanzleistung ins Viertelfinale des ATP-Challengers im Volksgarten ein und fordert nun am Freitag den Titelverteidiger. "Ich bin der Underdog, aber ich kann jeden schlagen", will der 20-jährige Radstädter seinen Erfolgslauf fortsetzen.

Ob 35 Grad, Sturmböen oder Nieselregen, egal ob er mit guten Chancen oder, wie im Achtelfinale, als "Außenseiter" den Center Court im Volksgarten betritt - Lukas Neumayer spielt, als wäre die ATP-Challenger-Tour schon sein Alltag und hat seinen Erfolgslauf aus dem Vorjahr wiederholt. Diesmal aber soll auch im Viertelfinale noch (lange) nicht Endstation sein. Der 20-jährige Tennisprofi aus Radstadt fordert nach einer Glanzleistung gegen Facundo Bagnis am Freitag Titelverteidiger Thiago Monteiro mit breiter Brust.

"Das war ein Match auf fast durchgehend sehr hohem Niveau, ich war ab Ende des ersten Satzes der bessere Spieler", analysierte Neumayer das 7:6(3), 7:5 gegen Bagnis, der in der Weltrangliste als 126. fast 150 Plätze vor ihm liegt. Tatsächlich präsentierte sich der Lokalmatador, angetrieben vom Heimpublikum, in der besten Form seiner bisherigen Karriere.

Neumayer präsentiert sich in Bestform

Die Partie war am Donnerstag bei 4:5 fortgesetzt worden, ein sehr starkes Tiebreak ebnete ihm den Weg zum Sieg. Dominant beim Aufschlag, spektakuläre Punkte von der Grundlinie, variantenreiches Spiel mit Stoppbällen - so will er nun auch gegen Top-100-Spieler Monteiro überraschen. "Das Ziel ist der Turniersieg, aber ich schaue nur von Match zu Match. Es wird gegen Monteiro sicher nicht leichter, aber wenn ich so spiele, kann ich jeden schlagen", sagt Neumayer.

Doch nicht nur der Schützling von Günter Bresnik will heuer für den ersten rot-weiß-roten Turniersieg bei den Salzburg Open sorgen. Mit Filip Misolic steht ein weiterer ÖTV-Profi in der Runde der letzten Acht und mit Jurij Rodionov und Sebastian Ofner waren am späten Nachmittag und Abend noch zwei an der Reihe.