Ungeimpfter Djokovic ersucht um Sondergenehmigung für US-Einreise

Novak Djokovic, der als einer der wohl bekanntesten Sportler überhaupt keine Covid-19-Impfung gemacht hat, bemüht sich um eine Sondergenehmigung für die Einreise in die USA. Der Australian-Open-Sieger möchte die Masters-1000-Turniere in Indian Wells und Miami spielen. Dies hat sein Bruder Djordje am Freitag verlautbart.

SN/APA/AFP/SAEED KHAN Kann Djokovic auch wieder mit US-Fans posieren?

Die Impfpflicht für Nicht-US-Bürger, die in die USA einreisen wollen, soll nicht vor Beginn des Turniers in Indian Wells (ab 9.3.) aufgehoben werden. Auf der Nennliste für das Turnier in Kalifornien steht der Weltranglisten-Erste aber, er hat in Indian Wells fünf Mal gewonnen. "Novak muss eine spezielle Genehmigung erhalten, weil die USA immer noch nicht-geimpften Personen die Einreise verweigern. Das ist einfach unglaublich, während die ganze Welt offen ist und bei Sportsevents keinen Unterschied mehr macht", ärgert sich Djordje im Gespräch mit der serbischen Nachrichtenagentur Tanjug. Man könne nun nur auf eine positive Entscheidung hoffen. Im Jänner hatte Turnierdirektor Tommy Haas gemeint, dass es eine "Schande" wäre, wenn Djokovic bei US-Turnieren nicht spielen dürfe. Djokovic musste im Vorjahr wegen seines Impfstatus vor den Australian Open nach einem Gerichtsintermezzo den Kontinent wieder verlassen. Dieses Jahr kehrte er zurück und holte seinen zehnten Melbourne-Titel.