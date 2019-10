US-Jungstar Coco Gauff im Linz-Viertelfinale

Cori "Coco" Gauff hat sich am Mittwoch erstmals in ihrer Karriere für ein Viertelfinale auf der WTA-Tour qualifiziert. Die erst 15-jährige US-Amerikanerin, die heuer u.a. mit dem Erreichen des Wimbledon-Achtelfinales beeindruckt hat, profitierte in der zweiten Runde beim Stand von 4:6,6:4,2:0 von der Aufgabe der Ukrainerin Katerina Koslowa.

SN/APA/BARBARA GINDL 15-jähriges US-Talent Coco Gauff