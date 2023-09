US Open: "Große Nacht für People of Color"

Coco Gauff und Ben Shelton feiern eine amerikanische Tennis-Party bei den US Open in New York.

US-Jungstars Coco Gauff, 19 und Ben Shelton, 20 stehen im Semifinale des Grand-Slam-Turniers.

Sie begeistern bei den US Open nicht nur das Publikum: Die beiden Jungstars Coco Gauff und Ben Shelton stehen im Semifinale des Grand-Slam-Turniers und heizen US-Träume an. Die 19-jährige Coco Gauff gilt als eine der größten Tennishoffnungen. Aktuell ist sie die Nummer sechs der Weltrangliste. Im vergangenen Jahr stand sie im Endspiel der French Open, nun im Halbfinale der US Open. Damit ist sie die erste amerikanische Teenagerin seit Serena Williams im Jahr 2001, die das geschafft hat. "Mit Serena Williams in einem Satz genannt zu werden ist großartig. Sie ist die größte Spielerin der Geschichte", sagte Gauff. "Sie ist mein Idol. Ich denke, wenn man mir früher gesagt hätte, dass ich in den gleichen Statistiken wie sie auftauche, wäre ich ausgerastet." Gauff darf in New York von ihrem ersten Grand-Slam-Titel träumen, im Halbfinale wartet mit Karolína Muchová aber eine Spielerin in Hochform. Die 27-jährige Tschechin sagte über Gauff: "Sie ist eine großartige Spielerin, sie hat das Heimpublikum auf ihrer Seite. Es wird sehr, sehr schwierig." Während Gauff als Wunderkind gilt, erreichte der 20-jährige Ben Shelton sensationell sein erstes Semifinale eines Grand-Slam-Turniers. "Ich habe alles auf dem Platz gelassen, es war ein sehr emotionales Match", sagte Shelton. Er hatte Landsmann Frances Tiafoe mit 6:2, 3:6, 7:6(7) und 6:2 im Viertelfinale besiegt. Vor Beginn der Partie hatte Tiafoe die Bedeutung des Turniers beschrieben: "Ich denke, es ist eine große Nacht für People of Color, die zu mir und Ben aufschauen und wissen, dass sie auch in dieser Position sein können." Es sei ein monumentaler Moment, da zwei Afroamerikaner im Stadion, das nach Arthur Ashe benannt ist, spielten. Vor 55 Jahren hatte Ashe nämlich als erster Schwarzer den Titel bei den US Open gewonnen und ist bis heute der einzige Mann, dem das gelungen ist. Im Halbfinale bekommt es Shelton mit Superstar Novak Djoković zu tun. "Es könnte nicht besser sein", sagte Shelton. Der 16 Jahre ältere Djoković peilt seinen 24. Grand-Slam-Titel an. "Wenn sein Aufschlag kommt, ist es sehr schwierig, gegen ihn zu spielen, besonders, weil er Linkshänder ist", sagte Djoković aber.