Nach seinem souveränen Sieg gegen Alexander Bublik trifft Dominic Thiem in der zweiten Runde der US Open 2023 auf Lokalmatador Ben Shelton (Nr. 47 der ATP-Rangliste). Es wird die zweite Begegnung zwischen Dominic Thiem und dem US-Amerikaner Ben Shelton werden. Die erste hatte der Österreicher in Estoril auf Sand im Frühjahr 2023 glatt gewonnen.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/M In der ersten Runde siegte Thiem gegen Alexander Bublik mit 6:3 6:2 6:4.

Das Match im Liveticker verfolgen