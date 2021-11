US-Open-Sensation überstrahlt in Linz alle

Die 18-jährige Britin Emma Raducanu ist der neue Superstar im Tennis. Eine Rolle, in die sie perfekt passt, mit der sie aber noch nichts anfängt.

Die eine ist 18, die Tennissensation 2021 schlechthin und will ihren kometenhaften Aufstieg fortsetzen. Die andere ist 30, zweifache Grand-Slam-Siegerin und will über Linz dahin zurück, wo sie vor zwei Jahren noch war: an die Spitze der Weltrangliste. Mit Emma Raducanu und Simona Halep sind in Linz zwei Weltstars zu Gast.

Beide gaben sich vor ihren ersten Auftritten am Dienstag entspannt. Raducanu gibt sich sogar so volksnah, dass sie am Montag auf der Tribüne mitten unter den Zuschauern ...