Verletzter Thiem verschiebt Comeback erneut: "Es will einfach nicht laufen"

Nach Motivationsproblemen machen Dominic Thiem nun Knieprobleme zu schaffen. Wie in Monte Carlo wird Österreichs Tennisstar daher auch in Belgrad fehlen. Anfang Mai in Madrid will er auf die Tour zurückkehren.

Dominic verschiebt sein Comeback ein weiteres Mal. Waren Motivationsprobleme für die Absage in Monte Carlo der Grund, so muss Österreichs Tennisstar kommende Woche in Belgrad nun wegen Knieproblemen passen. In Madrid (ab 2. Mai) will er auf die ATP-Tour zurückkehren.

"Das Knie bereitet mir Schmerzen, ich habe mich auch schon bei einem Arzt untersuchen lassen. Kein großes Problem, doch Schonung ist angesagt", gab Thiem am Donnerstagabend auf seiner Website bekannt. Spätestens in Madrid (ab 2. Mai) will der 27-Jährige wieder fit sein. Dann steht noch Rom auf dem Programm. Da Roland Garros eine Woche nach hinten verschoben worden war, hätte Thiem auch noch die Möglichkeit vor dem Grand-Slam-Turnier in Lyon oder Genf Spielpraxis zu sammeln.

"Keine Frage, das große Ziel bis zum Sommer sind die French Open. In Paris muss ich meine Topform ausspielen können", so Thiem, auf den nach einem sehr durchwachsenen Saisonstart große Herausforderungen warten. "Es will 2021 einfach nicht laufen", erklärt der Weltranglistenvierte. Mit Coach Nicolas Massu sowie Fitnesstrainer Mike Reinprecht arbeitet Thiem nun in Wien an seiner Rückkehr.