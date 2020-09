Nach seinem Triumph bei den US Open kehrte Dominic Thiem am Dienstag nach Österreich zurück. In Wien-Schwechat gewährte der Grand-Slam-Sieger einen Einblick in seine Gefühlswelt und richtete den Blick bereits in die Zukunft.

Am Dienstag in der Früh ist Dominic Thiem wieder in Österreich gelandet. "Müde, aber umso glücklicher", und mit der fast obligaten Verspätung eines Superstars stellte sich der US-Open-Sieger dann auf dem Tennisplatz im UniCreditCenter in Wien den Fragen der Journalisten. 36 Stunden nach seinem Finaltriumph über Alexander Zverev sprach der 27-Jährige unter anderem über...

Final-Thriller

"Beim Einspielen bis zum Betreten des Stadions habe ich mich sehr gut gefühlt. Dann war ich so nervös wie noch nie zuvor. Als würde ich Blei am ganzen Körper tragen. So habe ich mich nicht gekannt. Das hat man dann knapp zwei Sätze lang auch gesehen. Aber wie sich das Match dann entwickelt hat, mit den vielen Wendungen und vor allem dieser verrückte fünfte Satz, das war an Dramaturgie nicht zu überbieten. Gedanken, dass ich eine große Chance verpasse, waren immer präsent, aber irgendwie habe ich es geschafft. Als ich nach dem Matchball auf dem Boden gelegen bin, das ist eigentlich nicht zu beschreiben."

Wertigkeit

"Rafael Nadal und Roger Federer haben schon davor das ein oder andere Grand-Slam-Turnier ausgelassen. Als dann Novak Djokovic (im Achtelfinale) disqualifiziert wurde, da hat sich der Druck erhöht. Aber auch die Tatsache, dass ich vier Wochen in einer Blase war, mich nicht frei bewegen konnte und nur das Hotel und die Tennisanlage gesehen habe, waren eine extreme Herausforderung. Zudem habe ich im Turnier davor katastrophal gespielt. Durch all diese besonderen Umstände würde ich diesen Titel in mentaler Hinsicht sogar noch höher und wertvoller einschätzen, als wenn es ein ganz normales Grand-Slam-Turnier gewesen wäre."

Fitness

"Ich war topfit. Die Krämpfe im Finale waren rein die Folge aus der nervlichen Anspannung und daher schon ein paar Stunden nach dem Match kein Thema mehr. Auch die die Achillessehne wird bis zu den French Open (in knapp zwei Wochen) kein Problem mehr darstellen. Aber ja, ich bin jetzt trotzdem paniert, weil ich in den vergangenen 50 Stunden nur zwei Stunden im Flugzeug geschlafen habe. Das nehme ich aber gern in Kauf, den Schlaf werde ich jetzt nachholen."

Euphorie

"Ich bekomme es auch fernab der Heimat mit, dass das Interesse immer größer wird. Speziell, wenn es in New York kein Publikum gibt, dann ist es gut zu wissen, dass umso mehr Zuschauer vor dem Fernseher sitzen und die Daumen drücken. Und das ist auch eines der wichtigsten Dinge. Mehr als für mich persönlich noch für den Sport und das Tennis speziell in Österreich. Wenn durch meine Erfolge oder mein Auftreten mehr Leute Tennisspielen, dann macht mich das sehr glücklich. Es ist nämlich ein so schöner Sport, egal in welchem Alter. Von den Kindern bis zu den Älteren."

Freiheit

"Am meisten in den nächsten Tagen freue ich mich auf das, was ich in den vier Wochen nicht hatte. Das, was man sich nicht kaufen kann. Auf die Zeit mit meiner Familie und den Freunden, auf das Bewegen in der Natur, auf die Couch daheim. Einfach die Freiheit, die ich so lange nicht hatte, genießen."

Nummer eins

"Natürlich schwirrt dieses Ziel in meinem Kopf herum. Aber die großen und größten Turniere zu gewinnen, das bleibt mein primäres Ziel. Wenn es dann zur Nummer eins reicht, nehme ich es sehr gerne mit. Ich glaube aber nicht, dass die Wachablöse jetzt schon kommt. Djokovic und Nadal sind weiter die, die es zu schlagen gilt. Auch in Paris sind sie die Topfavoriten. Ich weiß noch nicht, wie lange ich brauchen werde, um das alles mental zu verarbeiten, aber ich denke, dass ich für Paris bereit sein werde."