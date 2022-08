Viel Unberechenbares um Thiem bei den US Open

So offen wie nie zuvor oder doch nur ein Fall für die Superstars? Die US Open in New York lassen auch viele Experten ratlos zurück. Bei Damen und Herren könnte es zu Überraschungen kommen.

Hinter den am Montag beginnenden US Open in New York stehen so viele Fragezeichen wie selten zuvor bei einem Grand-Slam-Turnier der Tennisprofis. Viele der üblichen Champions bei Damen und Herren sind ins Straucheln gekommen oder können nur wenig über die derzeitige Form voraussagen. Das macht das letzte Major-Turnier des Jahres im Big Apple zusätzlich so reizvoll.Dominic Thiem: Es wird für den Niederösterreicher eine emotionale und ganz schwierige Rückkehr zu den US Open. Sein letztes Match in New York hat der ...