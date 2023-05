Vier Österreicher siegen in Qualifikation für French Open

Vier Österreicher haben es in die zweite Qualifikationsrunde der Tennis-French-Open geschafft. Am Dienstag nahm Sebastian Ofner seine Auftakthürde, der Steirer besiegte den Japaner Rio Noguchi 7:6(0),6:4.

Am Vortag waren Jurij Rodionov in zwei sowie Dennis Novak und Filip Misolic jeweils in drei Sätzen aufgestiegen. Misolic gelang dabei ein höchst seltenes Comeback. Der Steirer lag gegen den Franzosen Enzo Couacaud 3:6, 0:5 zurück und kam noch weiter. Um den Einzug in die dritte Runde geht es für Misolic am Mittwoch gegen den Italiener Andrea Vavassori, Novak und Rodionov spielen gegeneinander. Ofner trifft am Donnerstag auf den Briten Jan Coinski.

Maximilian Neuchrist war zum Auftakt der Ausscheidung ebenso ausgescheiden wie wie Sinja Kraus. Fix im Hauptbewerb stehen Dominic Thiem und Julia Grabher.