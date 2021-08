Vier ÖTV-Beiträge in US-Open-Quali - Haas gegen Grabher

In der am Dienstag startenden Qualifikation für die Tennis-US-Open versuchen dieses Jahr zwei Österreicher und zwei Österreicherinnen, in den Hauptbewerb des Grand-Slam-Turniers zu kommen. Der bei den Männern als 19. gereihte Jurij Rodionov trifft zunächst auf den Serben Danilo Petrovic, der ungesetzte Sebastian Ofner bekommt es mit Jason Jung aus Taiwan zu tun. Bei den Frauen wurden Barbara Haas, Österreichs Nummer eins, und Julia Grabher in ein rot-weiß-rotes Duell gelost.

Für die erfolgreiche Qualifikation sind drei Siege nötig. Der Hauptbewerb des zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am kommenden Montag.