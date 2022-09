Von Pflichtsiegen und nötigen Siegen in Serie

Dominic Thiem visiert seinen ersten Titel seit seinem Comeback an und das Davis-Cup-Team bittet zum wohl einseitigsten Duell, das es je gab.

An drei verschiedenen Schauplätzen will Österreich in dieser Woche einen Schritt (zurück) in die Tennisweltspitze machen. Dominic Thiem visiert beim Challenger in Rennes seinen ersten Turniersieg seit seinem Comeback an, Julia Grabher in Bukarest ihren zweiten Titel auf dieser Ebene in Folge und beim Davis Cup in Tulln soll der Pflichtsieg über Pakistan eingefahren werden.

Eine insgesamt durchschnittliche Leistung hat Dominic Thiem gereicht, um in Frankreich im prominenten Erstrundenduell mit Lokalmatador Gilles Simon mit 4:6, 6:3, 6:2 ins ...