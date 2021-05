Vor Paris: Der Auftritt von Dominic Thiem gibt Rätsel auf

Kein Spielplan, keine Emotion, keine Erklärung: Österreichs Tennisstar erleidet in Lyon einen Rückschlag für Paris, wo er sich nicht als Favoriten sieht.

In Erwartung einer guten Generalprobe für die in einer Woche beginnenden French Open war Dominic Thiem in Lyon angetreten. Doch statt Matchpraxis und Selbstvertrauen zu tanken, hat Österreichs Tennisstar eine herbe Enttäuschung zu verdauen. Völlig überraschend ging der 27-Jährige mit 3:6, 2:6 gegen den Briten Cameron Norrie sang- und klanglos unter. Ein Auftritt, der Thiem selbst ratlos die Heimreise antreten ließ.

"Ich habe mich gut vorbereitet und gut trainiert und dann keinen Rhythmus gefunden. Ich weiß wirklich nicht, ...