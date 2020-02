Wann holt Dominic Thiem seinen ersten Grand-Slam-Titel?

Nach den Australian Open hat es Dominic Thiem eilig mit seinem ersten ganz großen Triumph. "Früher war es leichter die größten Titel zu holen", sagt Österreichs Tennisstar, der die beispiellose Ära von Novak Djokovic und Co. aber mehr als Ansporn und weniger als Bürde sieht.

Am Montagabend, knapp 24 Stunden nach dem knapp verlorenen Fünfsatzfinale gegen Novak Djokovic, saß Dominic Thiem im Flugzeug von Melbourne Richtung Heimat. Dienstagmittag wird sich Österreichs Tennisstar am Flughafen in Wien noch einmal der Öffentlichkeit stellen und die zwei aufregenden ...