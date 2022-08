Warum Dominic Thiem den Start in die US-Hartplatz-Tour absagte

Österreichs Tennisstar laboriert offenbar an einer Atemwegsinfektion. Sein Fehlen in Cincinnati könnte aber auch andere Hintergründe haben.

Cincinnati, Winston-Salem und die US Open - so lautete der Turnierplan von Dominic Thiem nach seiner in Kitzbühel beendeten Sandplatzsaison. Daraus wird vorerst aber nichts. Österreichs Tennisstar zog seine Nennung für das ATP-Masters-1000-Turnier kommende Woche zurück. Aus gesundheitlichen Gründen, wie es in der offiziellen Erklärung seines spanischen Managements heißt. "Dominic kann wegen einer Atemwegsinfektion nicht in Cincinnati teilnehmen", teilt der Medienbeauftragte Benito Pérez mit.

Etwas verwirrend war diese Information, weil die SN schon zuvor und ebenfalls aus Thiems ...