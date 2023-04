Was Dominic Thiem gegen Stefanos Tsitsipas in Madrid Hoffnung macht

Österreichs Tennisstar steht in Madrid vor einer großen Bewährungsprobe. Können seine Form, die Bedingungen und Erinnerungen bei seinem Lieblingsturnier für eine Überraschung sorgen?

Drei Top-10-Spieler hatte Dominic Thiem heuer vor der Brust, drei Mal mit insgesamt 0:7 Sätzen war Österreichs Tennisstar chancenlos. Andrej Rublew bei den Australian Open, Holger Rune in Monte Carlo und Taylor Fritz zuletzt in München waren zumindest eine Nummer zu groß. Ebenso nun Stefanos Tsitsipas am Samstag in der zweiten Runde von Madrid? Thiem ist gegen den Griechen natürlich (klarer) Außenseiter, es gibt aber auch Hoffnung, dass die Überraschung gelingt. Es wäre zweifellos der bislang größte Sieg seit dem ...