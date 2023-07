Weissborn im Umag-Doppelbewerb ausgeschieden

Doppel-Spezialist Sam Weissborn hat sich beim Tennis-Sandplatzturnier in Umag gleich zum Auftakt geschlagen geben müssen. Mit Partner Romain Arneodo aus Monaco an seiner Seite unterlag der Wiener den Tschechen Roman Jebavy/Jiri Lehecka am Dienstag 4:6,6:7(4). Die Erstrunden-Partie von Filip Misolic gegen Stan Wawrinka konnte am späteren Abend wegen Regens nicht mehr durchgeführt werden und findet am Mittwoch statt.

Lehecka ist in der Einzel-Konkurrenz als Nummer eins gesetzt und am Mittwoch Achtelfinalgegner von Dominic Thiem. Österreichs Nummer eins Sebastian Ofner trifft davor auf den Australier Alexei Popyrin.