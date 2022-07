Wo steht Dominic Thiem am Weg zurück?

Erstmals seit eineinhalb Jahren erreichte Österreichs Tennisstar beim Turnier in Gstaad wieder ein Halbfinale. Das Selbstvertrauen wächst.

Mit seinem Paradeschlag Rückhand longline ist Dominic Thiem am Freitag beim Tennisturnier von Gstaad ins Halbfinale eingezogen. Nach 1:46 Stunden hieß es gegen den peruanischen Qualifikanten Juan Pablo Varillas 6:4 und 6:3. Für den 28-jährigen Niederösterreicher ist es das erste ATP-Halbfinale seit Madrid im Mai 2021.

In der Höhenlage von Gstaad scheint Thiem immer besser in Schwung zu kommen, der Sieg gegen Varillas, die Nummer 115 der Welt, schien nie gefährdet. Eine größere Prüfung wartet am Samstag im ...