Wolfgang Thiem: "Jetzt wartet ein ganz anderes Kaliber"

Wolfgang Thiem, Trainer-Vater von Österreichs Tennisstar, über den Auftaktsieg in Wien und seine Erwartung für das Achtelfinale - auch von seinem weiteren Schützling Jurij Rodionov.

Haben Sie sich gedacht, dass es gegen die Nummer 529 relativ umkämpft wird? Wolfgang Thiem: Es war knapper als erwartet, aber ich hatte nie das Gefühl, dass Dominic verlieren könnte. Satschko hatte nichts zu verlieren und über seinen Verhältnissen gespielt und Dominic mit einer klaren Führung in beiden Sätzen kurz die Spannung verloren. Dann können solche Partien eng werden. Es hat mich an das Paris-Achtelfinale gegen Hugo Gaston erinnert. (Thiem siegte in fünf Sätzen). Der Unterschied ist, dass diese Spieler ...