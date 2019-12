Wozniacki kündigte Rücktritt nach Australian Open an

Die ehemalige Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki hat am Freitag via Instagram angekündigt, dass sie nach den Australian Open im Jänner ihre Tennis-Karriere beenden werde. Die mittlerweile 29-jährige Dänin hatte 2018 mit dem Sieg des Grand-Slam-Turniers in Melbourne ihren größten Erfolg gefeiert.

SN/APA (AFP)/LEO RAMIREZ Wozniacki zieht sich zurück